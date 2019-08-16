Москва, 16 августа, 2019, 18:25 — ИА Регнум. До конца 2019 года более 20 ярмарок выходного дня в Москве будут работать в круглогодичном режиме. Об этом сообщил руководитель департамента торговли столицы Алексей Немерюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Круглогодичная ярмарка

Одну из таких ярмарок чиновник открыл 16 августа на северо-востоке столицы, отметив, что московские власти продолжат эту работу.

«До конца года таких ярмарок в городе появится больше 20, ну, а потом мы планируем, что таких ярмарок будет больше 50. Ярмарка оборудована всем необходимым, есть холодильное и морозильное оборудование. А места для фермеров предоставляются бесплатно. На каждой ярмарке выходного дня у нас работают ветеринарные службы, и любая продукция, которая поставляется на ярмарку, проверяется. С 2014 года мы внедрили отбор через портал госуслуг, любой желающий из любой точки мира может подать заявку», — сообщил чиновник.

Немерюк также отметил, что фермеры сами устанавливают цены, однако столичные власти надеются, что за счёт большого количества предоставляемых им льгот стоимость будет доступной для всех покупателей.