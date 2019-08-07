Москва, 16 августа, 2019, 18:16 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы рядом со станцией метро «Фонвизинская» открыли круглогодичную ярмарку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Круглогодичная ярмарка на Милашенкова, 14

В церемонии открытия принял участие глава департамента торговли мэрии столицы Алексей Немерюк. По его словам, подобные объекты становятся новым форматом для города. Ранее ярмарка работала только в выходные дни и сейчас перешла на круглогодичный режим.

«В Москве больше 100 ярмарок выходного дня. Это восьмая ярмарка, которая будет работать в круглогодичном формате, потому что было большое количество обращений граждан о том, что ярмарка работает только в тёплое время года. И не всегда получалось как фермерам привезти свою продукцию, так и жителям её купить», — отметил чиновник.