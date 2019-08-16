Ростов-на-Дону, 16 августа, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Взносы, которые производят родители ростовских школьников, власти называют, по сути, благотворительными пожертвованиями, так как они осуществляются исключительно на добровольной основе. Об этом заявила начальник управления образования города Виктория Чернышова.

Борис Ефимов. Этот господин заплатит за все (в ресторане «Союз труда и капитала»). 1951

«У нас некоторым общеобразовательным учреждениям более ста лет. И они требуют обновления материально-технической базы. Родители должны понимать, что у них есть право не участвовать в «поборах», но тогда не нужно молчать на собраниях, а потом втайне от всех писать письма президенту. Есть принципиальная позиция — выдерживайте её», — цитирует портал donnews.ru чиновницу.

Ранее стало известно, что руководители четырёх школ города-миллионника лишились должностей из-за многочисленных жалоб на добровольно-принудительные взносы в фонд образовательных учреждений.