Саки, Крым, 16 августа, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Сакский городской совет принял на внеочередном заседании отставку главы администрации города Андрея Ивкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 августа в пресс-службе горсовета.

Adm-saki.ru Андрей Ивкин проводит прием граждан

«Обязанности главы города будет исполнять заместитель руководителя администрации Михаил Афанасьев, который ранее занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты Крыма», — уточнили в горсовете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель администрации города Саки Андрей Ивкин подал в отставку 9 августа, написав заявление об увольнении по состоянию здоровья.