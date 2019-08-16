Хараре, 16 августа, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Оппозиция Зимбабве не намерена прекращать уличные протесты, несмотря на запрет Верховного суда и подавление демонстраций полицейскими, 16 августа передает агентство Reuters.

TwoWings Протесты против президента Мугабе в 2006 году

«Конституция гарантирует право на демонстрацию… но фашистский режим отбирает это право у народу Зимбабве» , — заявил вице-президент «Движения за демократические перемены» Тендай Бити.

Бити заявил, что оппозиция продолжит борьбу с «режимом» и «господином Мнангагвой» (президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, — прим. ИА REGNUM ).

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