Ашхабад, 16 августа, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Представительство Программы развития ООН в Туркмении намерено перейти на систему проведения электронных тендеров «E-tendering» с 1 сентября 2019 года, пишет «Orient».

Иван Шилов ИА REGNUM Лес. Экология

В ПРООН отмечают, что «E-tendering» полностью автоматизирована, что позволит в дальнейшем значительно упростить процедуру проведения электронной оценки тендерных предложений.

До введения электронной системы для участия в тендерах и трудоустройства в ПРООН необходимо было предоставить огромное количество документов в бумажном виде в офис организации. Новая платформа упрощает эту процедуру и предоставляет возможность редактировать представленные документы до окончания срока подачи.

«Это делает нашу работу более эффективной и быстрой. К тому же минимизирует использование бумаги. А наша организация выступает за защиту окружающей среды», — подчеркивают в представительстве Программы развития ООН.