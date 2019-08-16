Симферополь, 16 августа, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Крымские винодельческие предприятия приступили к сбору винограда столовых и технических сортов. Об этом 16 августа заявил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Марина Каширская ИА REGNUM Виноградник в Крыму

«С 56 гектаров уже собрали более 135 тонн винограда. Всего в этом году планируется собрать порядка 80 тысяч тонн винограда, со средней урожайностью 55 центнеров с гектара», — отметил министр.

По его словам, нынешние показатели соответствуют прошлогодним.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Крыма заявил, что спустя пять лет после перекрытия Северо-Крымского канала сельское хозяйство полуострова полностью приспособилось к жизни без днепровской воды.

Об этом: Агрокомплекс Крыма приспособился к жизни без днепровской воды — политик