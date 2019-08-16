Москва, 16 августа, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Аналитическая компания Mediascope специально для журнала Forbes составила список приложений, в которых больше всего «сидят» жители России. Он был опубликован 16 августа на сайте издания.

(сс) Pexels Приложения на телефон

Рейтинг составлялся на основе данных жителей российских городов с населением более 100 тыс. человек, взятых за первое полугодие 2019 года. Первое место заняла игра Gardenscapes, ей пользователи уделяют в среднем около 46 минут в день. На втором месте оказалась игра Homescapes от той же студии Playrix. В топ-10 также вошли FBReader, YouTube, «Вконтакте», Instagram, «Яндекс.Навигатор», TikTok, WhatsApp и «Читай!».

Читайте также: Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Gmail

Напомним, Mediascope считается ведущей российской организацией в сфере исследований медиа, рекламы и СМИ. Она работает на российском рынке уже более 20 лет.