Воронеж, 16 августа, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Для повышения внимательности водителей на дорогах Воронежской области могут появиться макеты патрульных автомобилей ГИБДД. С таким предложением выступил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов. Глава региона Александр Гусев предложение одобрил, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Макеты патрульного автомобиля ГИБДД могут появиться на дорогах Воронежской области

Макет губернатору продемонстрировали перед заседанием областной комиссии по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения на территории Воронежской области.

Как отметил в докладе глава регионального УГИБДД, в регионе в последние годы наметилась тенденция к снижению числа погибших. В январе-июле произошло 1577 ДТП, на дорогах погибли 200 человек, 2004 получили ранения. Число ДТП по сравнению с прошлым годом выросло на 0,5%, при этом число погибших и раненых снизилось на 7,4% и 2%.

Сотрудники УГИБДД пресекли с начала года 1,8 млн нарушений, это на 30,5% больше, чем годом ранее. Более 4,6 тыс. водителей были остановлены с признаками опьянения. 80,3 тыс. совершили нарушения, которые влекут лишение прав. Наибольший рост аварийности отмечен в Воронеже, а также в Богучарском, Грибановском, Новохоперском, Павловском, Панинском, Петропавловском и Терновском районах области.