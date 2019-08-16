Брянск, 16 августа, 2019, 17:36 — ИА Регнум. В Фокинском районе Брянска открыли второй корпус детского сада «Деснянские звёздочки». Дошкольное учреждение может принять 135 детей, при этом 80 мест выделено для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. Финансирование велось из областного бюджета, общая сумма инвестиций составила около 100 млн рублей, сообщили 16 августа в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Брянской области Новый детский сад

Детский сад оснастили современным интерактивным, игровым и дидактическим оборудованием. Для занятий спортом в учреждении есть игровые физкультурные площадки и теневые навесы. Как пообещал на открытии губернатор области Александр Богомаз, в Фокинском районе скоро появится и детская поликлиника на 250 посещений в смену, она будет соответствовать самым современным стандартам в области медицины. По данным областных властей за последние пять лет, в Брянской области введено в эксплуатацию восемь школ и девять детских садов. Благодаря активной стройке социальных объектов региону выделяют федеральные средства на новые объекты.

До конца 2021 года в области планируется ввести в эксплуатацию девять детских садов и 11 пристроек на 1 975 мест. Общий объём капитальных вложений на эти объекты составит 1,68 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета — 850 млн рублей.