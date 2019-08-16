Симферополь, 16 августа, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Власти Симферополя планируют запретить снос зелёных насаждений на территории города без согласования с общественностью. Об этом 16 августа на встрече с общественностью сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

«Постановление уже готов, мы его публикуем на следующей неделе после необходимых согласований. Оно запрещает снос зелёных насаждений в черте Симферополя без протоколов, актов обследования с общественностью», — отметила Маленко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным администрации Симферополя, коммунальщики ликвидировали более 700 деревьев в городе.

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