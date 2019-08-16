Цхинвал, 16 августа, 2019, 17:24 — ИА Регнум. 26 августа в Южной Осетии отметят День признания независимости республики Российской Федерацией. В Цхинвале и районах Южной Осетии пройдут торжественные мероприятия, об этом 16 августа сообщает югоосетинское агентство «Рес».

В рамках празднований состоятся концерты, в том числе, с участием артистов из России, в селе Хетагурово будет организован этнографический праздник «Наследие предков».

26 августа 2008 года через две недели после окончания августовской войны президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ о признании государственного суверенитета Южной Осетии и Абхазии.