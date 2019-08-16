Киев, 16 августа, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Украина будет играть большую роль в предвыборной борьбе нынешнего президента США Дональда Трампа с лидером Демократической партии Джо Байденом.

Цитата из к/ф Слуга народа 3. реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Зеленский

Об этом 16 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов близкий к Зеленскому бизнесмен и политический эксперт Андрей Пальчевский.

«Мы ждем Зеленского в Вашингтоне… Украина будет играть большую роль в борьбе против Байдена, сын которого (Хантер Байден — ред.) имел неосторожность залезть в одну из наших компаний (газодобывающая компания «Burisma» — ред.). Материалы, которые пригодятся Трампу в борьбе… Может Зеленский скажет Трампу: «Ну, ладно, дам вам почитать», а может, и не скажет. Все время говорим, что Украина не хочет быть объектом политики», — сказал Пальчевский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее журналист издания The Hill Джон Соломон писал, что Хантер Байден получал миллионы долларов от украинской компании «Burisma», когда в 2015 году его назначили в совет директоров этой компании. Банковские записи показывают, что американская компания Hunter Biden, Rosemont Seneca Partners LLC регулярно получала переводы в размере сотни тысяч долларов в месяц. Деньги приходили из Burisma с весны 2014 года по осень 2015 года. В этот период Байден был главным чиновником в США, который вел украинский вопрос.

14 августа Байден заявил, что готов сделать Украину приоритетом международной политики в случае победы на выборах президента США.