Москва, 16 августа, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Представители Совета Федерации будут присутствовать в качестве международных наблюдателей на выборах президента Абхазии, сообщает 16 августа Парламентская газета.

В состав делегации из России войдут заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Козлов и член того же комитета Ольга Ковитиди, заместитель главы международного комитета палаты регионов Фарид Мухаметшин и его коллега по комитету Алексей Кондратьев.

15 августа ИА REGNUM сообщало, что на выборы президента Абхазии в качестве международных наблюдателей приедут представители Южной Осетии. Выборы президента Абхазии состоятся 25 августа. В выборах примут участие 10 кандидатов.