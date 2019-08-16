Москва, 16 августа, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России в июле выросла на 182,9 млн рублей, или на 7,1%, и по состоянию на 1 августа составила 2 млрд 752,6 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

Как уточняется, из общей суммы невыплаченной заработной платы 1 млрд 213,9 млн рублей (44,1%) приходится на долги, образовавшиеся в текущем году, ещё 697,4 млн рублей (25,3%) — на долги, сохраняющиеся с 2018 года, 841,3 млн рублей (30,6%) — с 2017 года и ранее.

По данным Росстата, на 1 августа задолженность по заработной плате имелась перед 42,5 тысячи человек. Из них 46% — работники обрабатывающих производств, 17% — строительств, 12% — добычи полезных ископаемых, 9% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок.