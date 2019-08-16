Брянск, 16 августа, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Глава Брянска Александр Хлиманков в польском городе Сементково открыл выставку, посвящённую героям интернационального подполья. Информационные стенды разместили в сельском доме культуры, а с началом учебного года перенесут в школу, сообщили 16 августа в пресс-службе администрации Брянска.

Пресс-служба администрации Брянска Могила подпольщицы Анны Морозовой

В посёлке Сеща Дубровского района Брянской области в годы Великой Отечественной была сформирована диверсионно-разведывательная группа. Она действовала на территории Восточной Пруссии. Руководитель группы подпольщиков, Анна Морозова, погибла в Сементково — она попала в окружение, получила тяжёлое ранение, отстреливалась до последнего патрона и, чтобы не попасть в плен, подорвала себя и двух приближавшихся к ней фашистов гранатой. Похоронили разведчицу здесь же, местные жители ухаживают за могилой и мемориалом на месте её гибели.

«Это действительно важно — показать, что память о войне не трансформируется в угоду текущему моменту. В какие бы игры ни играли европейские политики, мы помним и чтим подвиг поляков, боровшихся против фашизма. И я благодарен тем гражданам Польши, которые сохраняют память об Анне Морозовой, как и обо всех русских и поляках, положивших свои жизни ради освобождения их страны от оккупантов. На памятнике в Сеще написано золотыми буквами, что бессмертье героев, подаривших нам свободу, подаривших нам мирную жизнь — в единстве русских, поляков и чехов. И это, действительно, золотые слова», — сказал Александр Хлиманков.

«Именно это и есть настоящая народная дипломатия, такие шаги, как создание выставки о совместной борьбе с фашизмом, объединяют народы. Важно показать польскому обществу, что в России не допустят переписывания истории. Мы бережно храним память о подвигах наших польских братьев по оружию, не щадивших своих сил и самой жизни ради освобождения Европы от общего врага, от коричневой чумы фашизма, и будем делать всё возможное, чтобы эта память осталась в веках», — подчеркнул посол России в Польше Сергей Андреев.

На выставке представлены архивные документы и фото. Экспозицию покажут в Варшаве и ряде других городов Польши.