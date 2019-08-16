Симферополь, 16 августа, 2019, 16:10 — ИА Регнум. В 2019 году в Симферополе посадили порядка 100 тысяч цветов, а для того, чтобы город по-настоящему цвёл, их нужен миллион. Об этом 16 августа на встрече с городскими предпринимателями заявила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Simadm.ru Тысячи цветов – на городских кольцах

«Зеленые насаждения города — это очень серьёзная тема. Они играют очень важную роль, как укрытие от солнца, как лёгкие города. Приведу две цифры. В этом году мы посадили порядка 100 тысяч цветов, а для того, чтобы город цвёл, их нужен миллион. Это не так дорого, как кажется на первый взгляд, будем создавать свои теплицы», — отметила Маленко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным администрации Симферополя, коммунальщики ликвидировали более 700 деревьев в городе.