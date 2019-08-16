Арнем, Нидерланды, 16 августа, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Самка белого носорога, или носорога с широкой губой, дала потомство в зоопарке голландского города Арнема. Каждый год в Европе появляются на свет лишь десять таких носорогов, сообщает пресс-служба зоопарка Burgers' Zoo.

Burgerszoo.com Детёныш белого носорога

Здоровый детёныш появился на свет 15 августа. С 2002 года в зоопарке белые носороги приносили потомство по меньшей мере десять раз. В зоопарках европейских стран насчитывается 269 белых носорогов, 153 из которых самки.

Носороги сложно поддаются разведению в неволе. Вместе с тем этот вид считается самым социальным из пяти ныне живущих видов носорогов. Сумаранские, индийские, чёрные и яванские носороги в природе держатся в основном поодиночке, встречаясь в брачный период. Белые носороги живут небольшими группами из самцов и самок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в бельгийском парке дикой природы Pairi Daiza на свет появились детеныши-близнецы большой панды.

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