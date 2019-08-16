Пермь, 16 августа, 2019, 15:39 — ИА Регнум. В Пермском крае местные жители возмущены подсчетом краевым министерством образования минимальной суммы, которая необходима, чтобы собрать ребенка в школу. Люди не верят, что за пять тысяч рублей можно купить форму, канцтовары, рюкзак и прочие необходимые в школе предметы, сообщает портал 59.ru.

А.И. Кречетов. Первое сентября

Напомним, министр образования Пермского края Раиса Кассина на заседании краевого правительства проинформировала о расчётах чиновников относительно расходов на детей, которые идут в первый класс.

По данным минобра, в среднем сбор первоклассника в школу обойдется в 9 тысяч рублей. Оптимальный бюджетный вариант в 5 тыс. рублей предусматривает покупку одежды, обуви, рюкзака и канцтоваров. Максимальная сумма для подготовки девочки к школе 13 618 рублей, а мальчика — 12 268 рублей.

Возмущенные бюджетом в 5 тыс. рублей пермяки отмечают, что на эту сумму можно купить всё самое дешевое и некачественное. Как известно, скупой платит дважды. Ребенок же будет испытывать чувство неловкости, понимая, что ему покупают дешевые некачественные вещи.

Люди недоумевают, откуда взялись такие расчеты: «Цены на обувь из секонд-хенда или с китайского рынка, третий сорт? Обноски с «Авито»?».

Также пользователи интернета заметили, что в своих расчетах чиновники ориентировались на блузку и рубашку для школьников в единственном экземпляре, словно ребенок должен ходить весь учебный год в одной и той же одежде.

Также комментаторы подняли тему обязаловки, когда школа требует от родителей покупать форму, например, только в одном ателье, а стоимость такой формы — 5 тыс. рублей.

Пермяки приводят примеры ценников на школьные принадлежности, которые при сложении дают иную сумму, чем та, которая указана чиновниками, и просят министерство «спуститься на землю».