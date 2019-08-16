Калуга, 16 августа, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Впервые для предприятий и организаций системы потребительской кооперации организован конкурс «Кубок качества Центросоюза». Основные задачи конкурса: повышение качества и конкурентоспособности выпускаемых продуктов и товаров, возрождение национальных традиций производства, сохранение уникальных технологий и рецептур, сообщили 16 августа корреспонденту ИА REGNUM в Центросоюзе.

Rus.coop/ru Свежий хлеб

В 2019 году конкурс проводится в рамках Х всероссийского конкурса «Лучший хлеб России 2019». Тема конкурса — «Хлеб — здоровье нации». Конкурс проводится по пяти номинациям: хлеб из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта; хлеб ржано-пшеничный заварной; хлеб ремесленный; изделия хлебобулочные для здорового питания, каравай праздничный. Оценку хлебобулочных изделий будет осуществлять экспертная комиссия. Для специалистов предприятий и организаций системы потребительской кооперации, представителей организаций партнеров предусмотрена открытая дегустация конкурсных изделий.

Хлебные предприятия системы потребительской кооперации из Краснодарского края, Вологодской, Орловской, Ульяновской областей и Чувашии подтвердили участие в конкурсе призовой фонд которого в 2019 году за первое место составляет 125 тыс. рублей. Финал и церемония награждения победителей первого конкурса на «Кубок качества Центросоюза» состоится в рамках деловой программы международного форума потребительской кооперации, который пройдет 19−22 сентября в Калужской области на базе этнографического парка-музея «Этномир».