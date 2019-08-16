Аддис-Абеба, 16 августа, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что экономический рост Эфиопии в текущем бюджетном году 2019/2020 будет напрямую зависеть от темпов создания новых рабочих мест. На заседании недавно сформированного Национального комитета по инвестициям и возможностям трудоустройства под председательством самого премьера, Абий Ахмед отметил, что в бюджетном году показатели экономического роста будут нацелены на создание рабочих мест, недостаток которых пока что является серьёзной проблемой для страны. Правящая партия Эфиопии отмечает, что в стране произошли масштабные экономические изменения, но некоторые экономические эксперты утверждают, что экономический рост не сопровождался равноценным по масштабам созданием рабочих мест и темпам сокращения бедности. Некоторые эксперты считают, что показатели темпов роста преувеличены и не отражают реальной картины дел в штатах Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Capital Ethiopia.

Эфиопия

В 2018 году премьер Эфиопии отметил, что каждый год 3 миллиона молодых эфиопов начинают искать работу, а трудовых мест не хватает, и эту проблему нужно решать любыми средствами в кратчайшие сроки. Абий Ахмед подчеркнул, что усилия по созданию рабочих мест должны осуществляться так же масштабно и быстро, как и при реализации экологической программы по высадке деревьев, когда за один день было высажено 350 млн деревьев.

Согласно исследованию, представленному на заседании комитета, в настоящее время в стране проживают 53 миллиона человек, которые ищут работу, и 11 миллионов человек, не желающих работать, а живущих за счет государственных пособий (в возрасте от 15 до 64 лет). По плану к 2025 и 2030 годам должно быть создано 14 млн и 20 млн рабочих мест соответственно.

По словам Абия Ахмеда, новые программы национальных экономических реформ, которые были недавно одобрены Советом министров Эфиопии, будут представлены на обсуждение в течение недели. Премьер подчеркнул, что реформы затронут сразу несколько областей и все будут проведены с одной первоочередной целью — создать больше новых рабочих мест.