Ржев, Тверская область, 16 августа, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Мемориал, который создаётся на территории Ржевского района Тверской области — дань памяти поколению, отстоявшему Родину. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя на совещании по вопросам строительства мемориала 16 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Мемориал, который сегодня создается на территории Ржевского района, не просто памятник Советскому солдату, это дань памяти старшему поколению за то, что они сделали для нас. Очень важно, чтобы Тверская область внесла свой вклад не только в празднование 75-летия Великой Победы, но и предоставила возможность всем жителям России посещать мемориал, который будет хранить память о событиях того тяжелого времени, которое прошла вся наша страна», — сказал глава региона. Каждый этап проекта должен быть реализован на самом высоком уровне, добавил Игорь Руденя.

Тверская область отвечает за создание инфраструктуры комплекса, а также проведение работ по благоустройству территории, обустройству общественных пространств. На данный момент. отмечалось на совещании, ведутся работы по строительству кабельной линии, по которой мемориал будет обеспечиваться электроэнергией. Также проектируется линия для обеспечения электроэнергией площадки международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая с 2019 года базируется вблизи будущего мемориала, ведётся строительство трансформаторной подстанции, монтаж опор электроосвещения. На площадке обеспечен доступ к интернету.

Рядом с мемориалом планируется создать автомобильную развязку, оборудованную светофорами. Также будет обустроена парковка. Дорога от трассы М9 в направлении деревни Хорошево будет расширена до четырех полос, здесь установят освещение, появятся знаки туристской навигации. Рядом с дорогой планируется строительство вертолётной площадки, которая единовременно сможет принимать до четырех вертолётов. Рядом с мемориалом построят современный автозаправочный комплекс, включающий в себя всю инфраструктуру придорожного сервиса — этот объект появится в рамках договоренности с ПАО «Лукойл».

"Вся инфраструктура, планировка, всё, что там будет сделано и связано с мемориалом, должно отвечать высоким международным стандартам», — сказал Игорь Руденя.

Уже сейчас проводятся работы по озеленению территории у Ржевского мемориала Советскому солдату — высажено 215 саженцев деревьев. Работы будут продолжены: ещё планируется высадить почти 80 деревьев у самого мемориала и около 300 елей на площадке лагеря «Ржев. Калининский фронт».

Как сообщало ИА REGNUM, мемориальный комплекс в память обо всех советских солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте боев под Ржевом 1942−1943 годов. Главной фигурой мемориала станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме, на мемориале увековечат имена 62 тысяч погибших подо Ржевом. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области, идея получила поддержку президента РФ.