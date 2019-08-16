Ржевский мемориал будет посещать вся Россия — тверской губернатор Руденя
Ржев, Тверская область, 16 августа, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Мемориал, который создаётся на территории Ржевского района Тверской области — дань памяти поколению, отстоявшему Родину. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя на совещании по вопросам строительства мемориала 16 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Тверская область отвечает за создание инфраструктуры комплекса, а также проведение работ по благоустройству территории, обустройству общественных пространств. На данный момент. отмечалось на совещании, ведутся работы по строительству кабельной линии, по которой мемориал будет обеспечиваться электроэнергией. Также проектируется линия для обеспечения электроэнергией площадки международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая с 2019 года базируется вблизи будущего мемориала, ведётся строительство трансформаторной подстанции, монтаж опор электроосвещения. На площадке обеспечен доступ к интернету.
Рядом с мемориалом планируется создать автомобильную развязку, оборудованную светофорами. Также будет обустроена парковка. Дорога от трассы М9 в направлении деревни Хорошево будет расширена до четырех полос, здесь установят освещение, появятся знаки туристской навигации. Рядом с дорогой планируется строительство вертолётной площадки, которая единовременно сможет принимать до четырех вертолётов. Рядом с мемориалом построят современный автозаправочный комплекс, включающий в себя всю инфраструктуру придорожного сервиса — этот объект появится в рамках договоренности с ПАО «Лукойл».
Уже сейчас проводятся работы по озеленению территории у Ржевского мемориала Советскому солдату — высажено 215 саженцев деревьев. Работы будут продолжены: ещё планируется высадить почти 80 деревьев у самого мемориала и около 300 елей на площадке лагеря «Ржев. Калининский фронт».
Как сообщало ИА REGNUM, мемориальный комплекс в память обо всех советских солдатах Великой Отечественной войны возводится на месте боев под Ржевом 1942−1943 годов. Главной фигурой мемориала станет 25-метровая скульптура солдата, которую установят на 10-метровом восьмигранном холме, на мемориале увековечат имена 62 тысяч погибших подо Ржевом. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области, идея получила поддержку президента РФ.