Перед Днём знаний в Алтайском крае недосчитались 17 школ
Барнаул, 16 августа, 2019, 15:09 — ИА Регнум. За неполный первый год работы Виктора Томенко в качестве избранного губернатора Алтайского края в регионе закрылись почти 20 школ. По предварительным данным министерства образования и науки Алтайского края, которые приводит на своем сайте Роспотребнадзор, «в новом 2019−2020 учебном году на территории региона запланировано к открытию 1097 общеобразовательных школ, из которых 683 являются самостоятельными юридическими лицами, а 414 — филиалами школ. Общее количество школьников составит 275 569 детей, из них 29 872 ребенка — это первоклассники».
Напомним, год назад алтайские власти заявляли, что 1 сентября 2018 года за парты сели более 266 тысяч детей в 1114 школах, а «первоклашками» стали более 29,6 тысячи учеников. Получается, что закрыв почти два десятка общеобразовательных учреждений, «нагрузка» на действующие увеличилась более чем на 9,5 тысяч учеников.
Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года только обращение на «прямую линию» с президентом помогло отстоять школу жителям села Старая Суртайка (Красногорский район Алтайского края) — заведение собирались закрыть из-за нехватки учителей.
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«По некоторым направлениям некому лечить, некому учить», — признавался в конце августа 2018 года на встрече с президентом Владимиром Путиным тогда ещё врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.
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