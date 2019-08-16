Исламабад, 16 августа, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Управляющий Государственным банком Пакистана Реза Бакир заявил, что экономика страны движется в правильном направлении, и, несмотря на сложности, ситуация улучшится.

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По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава финансового регулятора выступил на церемонии поднятия государственного флага в Банке по случаю Дня независимости Пакистана. Реза Бакир признал, что экономика страны еще очень слаба, а инфляция и безработица растут. Однако, по словам главы Госбанка, действия правительства уже начали приносить плоды в виде увеличения доходов бюджета. Он также заявил, что благодаря повышению ключевой ставки до 13,25% удалось взять под контроль стремительный рост инфляции.

Напомним, что ранее Пакистан и Международный валютный фонд подписали соглашения о трехлетней кредитной программе на сумму 6 миллиардов долларов. Исламабад обязался отказаться от многих субсидий и льгот, «заморозить» военные расходы и улучшить собираемость налогов.