Исламабад, 16 августа, 2019, 16:06 — ИА Регнум. 15 августа в Пакистане прошел День траура по Кашмиру, в ходе которого прошли массовые демонстрации в осуждение действий Индии в бывшем штате Джамму и Кашмир.

Иван Шилов ИА REGNUM Конфликт между Индией и Пакистаном

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, черные флаги были вывешены на государственных зданиях в знак солидарности с населением бывшего индийского штата. В крупных городах прошли массовые демонстрации в осуждение действий Индии. В столице Пакистана, Исламабаде, демонстрация прошла у стен индийского посольства. К акции присоединилось и Министерство иностранных дел Пакистана, которое изменило аватар на своей официальной странице в «Твиттере» на черный круг. «Мы с нашими кашмирскими братьями и сестрами», — говорится в заявлении МИДа. Сообщается, что решение провести День траура по Кашмиру в День Независимости Индии было принято еще на прошлой неделе на заседании Комитета национальной безопасности под председательством премьер-министра Имрана Хана.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.