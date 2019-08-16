Ярославль, 16 августа, 2019, 14:44 — ИА Регнум. Приговоры по коррупционным делам в Ярославской области чаще всего выносятся в отношении физических лиц, а не чиновников. Это следует из статистики, опубликованной прокуратурой Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Уголовное дело

Так в первом полугодии 2019 года судами области по коррупционным делам осуждены 34 человека.

«По рассмотренным судом уголовным делам осуждено 34 лица, из них 9% — служащие органов государственной власти, местного самоуправления и учреждений, 6% — сотрудники правоохранительных органов, 86% — физические лица (взяткодатели)», — говорится в сообщении прокуратуры Ярославской области.

Стоит отметить, что такая ситуация традиционна. Чаще всего в с уд попадают дела о попытках дать мелкую взятку сотруднику ГИБДД.

Всего 1 полугодии 2019 года на территории Ярославской области зарегистрировано 143 преступления коррупционной направленности, из которых 69 связаны со взяточничеством.