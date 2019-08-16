Нью-Дели, 16 августа, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Федеральный министр окружающей среды Индии Пракаш Джавадекар объявил о начале новой программы по отказу от одноразового пластика. Об этом 15 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Одноразовый пластик

В своём аккаунте в Twitter Пракаш Джавадекар подчеркнул, что министерство окружающей среды Индии проведёт ряд встреч со всеми заинтересованными сторонами и представителями общественности, в ходе которых будут выработаны конкретные меры по полному отказу от использования одноразового пластика в Индии. Ранее 15 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил населению Индии отказаться от использования одноразового пластика, а также других материалов и веществ, загрязняющих окружающую среду. В частности, индийский лидер призвал крестьян сократить применение химических удобрений на 30−40%.

Напомним, что Индия выбрасывает почти 20 тысяч тонн пластика ежегодно. По данным министерства окружающей среды, лишь 13−14 тысяч тонн пластиковых отходов собираются и подвергаются вторичной переработке.