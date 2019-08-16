Нью-Дели, 16 августа, 2019, 21:00 — ИА Регнум. Временный председатель оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) Соня Ганди заявила, что величайшими угрозами Индии и её демократическому строю являются нетерпимость и религиозный фанатизм. Об этом 15 августа сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на обращение влиятельного оппозиционера к своим однопартийцам по случаю Дня независимости Индии.

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В своей речи Соня Ганди подчеркнула, что в современной Индии нет места нетерпимости, религиозному фанатизму, межкастовой ненависти и расизму. По словам оппозиционного лидера, с 2014 года, когда правящая Бхаратия джаната парти (БДП) пришла к власти, число этнорелигиозных конфликтов в Индии существенно возросло. Соня Ганди отметила, что ежедневно миллионы граждан Индии сталкиваются с дискриминацией и преследованиями. Лидер ИНК призвала своих однопартийцев и граждан Индии сплотиться и решительно выступить против всех проявлений несправедливости, нетерпимости и дискриминации во имя свободы и независимости нации.

Напомним, что Соня Ганди, вдова бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди, была избрана временным председателем Индийского национального конгресса 11 августа. Данное решение было принято на заседании Рабочего комитета ИНК после того, как экс-председатель партии Рахул Ганди отказался вновь занять свой пост. Напомним, что Рахул Ганди подал в отставку 25 мая 2019 года, взяв на себя всю ответственность за сокрушительное поражение Индийского национального конгресса на всеобщих парламентских выборах 2019 года.