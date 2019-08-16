Тегеран, 16 августа, 2019, 16:26 — ИА Регнум. Заместитель министра сельского хозяйства Ирана Аббас Кешаварз заявил, что в 2019 году Иран произвел 14,5 млн тонн пшеницы, что сильно превышает потребности страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

suraj Пшеница

По словам чиновника, ИРИ впервые не видит необходимости в импорте пшеницы из-за рубежа, потому что страна стала самодостаточной в производстве этого стратегического продукта.

Аббас Кешаварз отметил, что пшеница, бобы, хлопок, ячмень и сахар всегда были продуктами, которые Ирану приходилось закупать у других стран. В 2019 году, помимо пшеницы Иран, также полностью обеспечил себя сахаром, построив несколько заводов в провинции Хузестан.