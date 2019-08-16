Ярославль, 16 августа, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Комиссия министерства культуры по итогам конкурса концепций развития выбрала Сергея Пускепалиса художественным руководителем Ярославского государственного академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал член комиссии, народный артист России Валерий Кириллов.

Сергей Пускепалис

Сейчас Пускепалис занимает должность заместителя художественного руководителя МХАТ им. Горького. В прошлом он уже был худруком ярославского театра.

«Сергей Пускепалис выбран почти единогласно. Это очень хорошая история, я замечательно отношусь к этому выбору. Сергей Пускепалис знает театр, театр знает его. Он будет подтягивать свои московские связи для развития театра», — сказал корреспонденту ИА REGNUM народный артист России, актер Волковского театра Валерий Кириллов.

Всего на конкурс Минкульта заявлялись 9 человек. По словам Кириллова, наиболее проработанными выглядели концепции Сергея Пускепалиса и режиссера Дениса Азарова.

Прежний художественный руководитель Евгений Марчелли уволился в результате конфликта с директором театра Алексеем Туркаловым. Должность директора театра пока остается вакантной.