Ярославль, 16 августа, 2019, 13:42 — ИА Регнум. В Российском фонде культуры в Москве 9 кандидатов на должность художественного руководителя ярославского государственного театра им. Волкова представили свои концепции развития театра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Защита концепций развития Волковского театра

Конкурс был объявлен министерством культуры. Вел заседание заместитель министра Павел Степанов. Также на заседании присутствовали советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой, первая женщина-космонавт, депутат ГДРФ от Ярославской области Валентина Терешкова, зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев, актер и руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков, актеры Волковского театра Валерий Кириллов и Руслан Халюзов, другие деятели культуры.

На очное представление своих концепций претендентам было отведено по 7 минут. Концепции рассматривались в алфавитном порядке. Режиссер Денис Азаров поставил в Волковском несколько спектаклей. Его концепция отличалась амбициозностью планов.

«Волковский станет главным театром страны. Я могу лично договориться с крупнейшими европейскими режиссерами. В частности, с английским актером и режиссером Саймоном МакБерни. Мы должны поехать на Авиньонский театральный фестиваль и на гастроли в Берлин. На Волковский фестиваль ждем спектакли театров из США, Китая, Австралии», — сказал режиссер Денис Азаров.

Также Азаров предлоожил реализовать проекты «Театральная деревня», «Театральный квартал». Для поддержания физической формы актеров он предложил открыть тренажерный зал в театре.

Режиссер Владимир Алеников, также работавший с театром, в основу своей концепции положил «нравственное воспитание зрителей». Он раскритиковал систему приглашения в театр режиссеров со стороны, спектакли которых после премьер «остаются бесхозными». По словам Аленикова, он сам написал пьесу о Бомарше, которую хочет поставить в Ярославле. Также он намерен обратится к истории театра, соединив в одном спектакле историю Федора Волкова и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой (подобный опыт был у него в спектакле «Пушкиниана», где в одной постановке объединены «Евгений Онегин» и «Пиковая дама»).

Бывший директор и режиссер пермского театра «Театр-Театр» Владимир Гурфинкель заявил, что видит Волковский театр главным театром русской провинции. На его базе он предложил создать «биржу идей» для всех провинциальных театров со своим печатным органом или сайтом.

«Волковскому необходим индивидуальный путь развития. С одной стороны он недалеко от столицы, с другой — это совсем не столичный театр. Волковский должен стать аристократическим театром русской классики. Главным должно быть одно — постоянство таблички «Все билеты проданы» — заявил Владимир Гурфинкель.

Режиссер из Подольска Олег Ефремов предложил работать с молодежью и «клиповым мышлением».

«Молодежи интересен настоящий академический театр. Тут три вещи очень важные для зрителя. Это катарсис, трагедия, эта драма, история про жизнь. Это комедия, иногда, может, как говорят, поржать. Человек должен отдыхать, веселиться», — сказал режиссер Олег Ефремов.

Ефремов предложил восстановить первый спектакль театра Волкова — «Эсфирь».

Актер и режиссер Алексей Казаков сейчас руководит ДК «Яуза» в Мытищах, в прошлом был заместителем худрука театра музыки и драмы Стаса Намина. Он заявил, что Волковский ставит мало классических пьес и предложил сконцентрироваться именно на классике. А именно из 5 премьер в год один спектакль делать для детей, три по классическим произведениям, и только один ставить по современным пьесам.

Схожу концепцию представил и главный режиссер Ярославского театра юного зрителя Игорь Ларин. Он предложил сделать из Волковского «театр русской классики», а также наладить более тесное взаимодействие с ТЮЗом и ярославским театральным институтом. По словам Ларина, сейчас ни один из российских театров не работает по системе Станиславского, и нужно вернуть в него психологизм.

Следующий претендент Роман Мархолиа около 8 лет назад был художественным руководителем Ярославского театра юного зрителя, а на сцене Волковского в 2018 году поставил «Братьев Карамазовых». Новую концепцию театра он видит в романтизме.

«Если говорить о направлении, то, прежде всего, это русская и зарубежная классика, связанная с истоками этого театра, с романтизмом. Может быть с Шиллером, может быть с названиями, связанными с русской историей, с Сумароковым. Это очень идет Ярославлю, духу этого города», — предложил Роман Мархолиа.

Актера и режиссера Сергея Пускепалиса еще до конкурса называли главным претендентом на эту должность. Он заявил, что в работе театра нужно уйти от экспериментов с формой.

«Наш путь — это поиск сути, она всегда новее, чем форма», — сказал Пускепалис.

По словам Пускепалиса, он привлечет к работе всех актеров труппы, «безработных не будет». Главный вопрос, который задали Пускепалисы, это его занятость в киносъемках. Режиссер пообещал уделять театру больше времени, однако сообщил, что не намерен отказываться от уже подписанных контрактов.