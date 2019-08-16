Калуга, 16 августа, 2019, 13:23 — ИА Регнум. К установке в Калужской области первых стационарных автоматических пунктов весогабаритного контроля грузовых транспортных средств приступили специалисты «Ростелекома». Контроль весогабаритных параметров позволит обеспечить сохранность дорожного полотна и повысить уровень безопасности на дорогах. По данному поводу уже заключён контракт между «Калугадорзаказчиком» и цифровым провайдером, сообщила 16 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Рожковская.

Kaluga.rt.ru В Калужской области установили первые стационарные автоматические пункты контроля грузовых транспортных средств.

Автоматические пункты весогабаритного контроля появятся на автомобильной дороге регионального значения Калуга — Медынь на двух участках: в Дзержинском и Медынском районах. Интеллектуальная система камер автоматического пункта будет круглосуточно распознавать государственные регистрационные номера и определять скоростные и весогабаритные характеристики проходящих грузовых автомобилей без снижения скорости и создания пробок.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанный Минтрансом России, предусматривает строительство сотен пунктов весогабаритного контроля на автотрассах различного значения во всех субъектах РФ. Цифровой провайдер намерен и дальше принимать участие в создании цифровых систем весогабаритного контроля с использованием опыта и отношений с партнёрами: отечественными производителями профильного оборудования и программного обеспечения.