В Ульяновске — массовое пищевое отравление. В больнице оказались семь человек, включая двоих детей. Медики говорят об отравлении неустановленным веществом, у пациентов — кровотечения различной локализации. По предварительным данным, причиной отравления могло стать подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя. Уже есть первые жертвы отравления. Несколько недель ранее в Самарской области отравились около 70 граждан Узбекистана. Как говорят медики, отравление в Ульяновске и в Самарской области — схожие по симптоматике, в анамнезе — употребление семян подсолнечника.

Doctor73.ru Больница. Ульяновск

13:19 16.08.2019 Семь жителей Ульяновска госпитализированы в больницы с подозрением на пищевое отравление, у всех наблюдаются кровотечения различной локализации. Медицинскую помощь получают пятеро взрослых и двое детей, которые являются между собой родственниками или коллегами. Читайте также: Семь человек госпитализированы в Ульяновске после приёма масла

13:19 16.08.2019 «Основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации. Один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии. На настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя. О ситуации проинформированы правоохранительные органы», — отметил глава минздрава Ульяновской области Сергей Панченко.

13:21 16.08.2019 В Ульяновске в больнице умер один человек, который был госпитализирован с отравлением. Ранее глава областного минздрава сообщал, что один взрослый пациент находится в тяжёлом состоянии. Читайте также: Один из семи отравившихся маслом в Ульяновске умер в больнице

13:23 16.08.2019 На фоне отсутствия информации от правоохранителей город обрастает слухами об отравлении крысиным ядом. На сайтах региональных СУ СКР и МВД — ни слова о происшествии. Читайте также: О массовом пищевом отравлении в Ульяновске правоохранители знают и молчат

13:24 16.08.2019 В Ульяновске продолжают разбираться в обстоятельствах массового отравления, которое предположительно произошло после приёма в пищу домашнего растительного масла. По данным местных СМИ, в масле мог быть крысиный яд. Читайте также: Массовое отравление в Ульяновске: в купленное масло мог попасть крысиный яд

13:25 16.08.2019 У пострадавших взяты анализы для установления причины отравления.

13:39 16.08.2019 СУ СКР по Ульяновской области в 14:06 опубликовал информацию, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области проводится процессуальная проверка по фактам доставления в последние дни в лечебные учреждения города семерых жителей областного центра с подозрением на отравление, двое из которых впоследствии скончались.

13:41 16.08.2019 Скончались двое из семерых госпитализированным ульяновцев с подозрением на отравление. Среди доставленных в больницы — двое несовершеннолетних, их жизнь в опасности не находится, сообщает СУ СКР по Ульяновской области.