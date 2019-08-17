Отравление в Ульяновске и в Самарской области — трансляция
В Ульяновске — массовое пищевое отравление. В больнице оказались семь человек, включая двоих детей. Медики говорят об отравлении неустановленным веществом, у пациентов — кровотечения различной локализации. По предварительным данным, причиной отравления могло стать подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя. Уже есть первые жертвы отравления.
Несколько недель ранее в Самарской области отравились около 70 граждан Узбекистана. Как говорят медики, отравление в Ульяновске и в Самарской области — схожие по симптоматике, в анамнезе — употребление семян подсолнечника.
Семь жителей Ульяновска госпитализированы в больницы с подозрением на пищевое отравление, у всех наблюдаются кровотечения различной локализации. Медицинскую помощь получают пятеро взрослых и двое детей, которые являются между собой родственниками или коллегами.
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«Основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации. Один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии. На настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя. О ситуации проинформированы правоохранительные органы», — отметил глава минздрава Ульяновской области Сергей Панченко.
В Ульяновске в больнице умер один человек, который был госпитализирован с отравлением. Ранее глава областного минздрава сообщал, что один взрослый пациент находится в тяжёлом состоянии.
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На фоне отсутствия информации от правоохранителей город обрастает слухами об отравлении крысиным ядом.
На сайтах региональных СУ СКР и МВД — ни слова о происшествии.
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В Ульяновске продолжают разбираться в обстоятельствах массового отравления, которое предположительно произошло после приёма в пищу домашнего растительного масла. По данным местных СМИ, в масле мог быть крысиный яд.
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У пострадавших взяты анализы для установления причины отравления.
СУ СКР по Ульяновской области в 14:06 опубликовал информацию, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области проводится процессуальная проверка по фактам доставления в последние дни в лечебные учреждения города семерых жителей областного центра с подозрением на отравление, двое из которых впоследствии скончались.
Скончались двое из семерых госпитализированным ульяновцев с подозрением на отравление. Среди доставленных в больницы — двое несовершеннолетних, их жизнь в опасности не находится, сообщает СУ СКР по Ульяновской области.
Сырьё для производства подсолнечного масла, которым отравились семеро жителей Ульяновской области, могли привезти из Сызрани.
Месяц назад в селе Кошелевка Сызранского района Самарской области отравились 69 граждан Узбекистана. Чем именно они отравились — неизвестно до сих пор. Но 14 июля один из пострадавших скончался в самарской больнице.
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Фото med.ulgov.ru
Следственное управление выясняет причины смерти двух человек.
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По неофициальным данным, подсолнечное масло, которое могло стать причиной отравления, было приобретено 1,5 месяца назад, и отравление произошло после того, как семья решила приготовить пищу на основе масла.
По данным местных СМИ, в числе отравившихся — семейная пара с двумя детьми.
Проверку в связи с массовым отравлением проводит управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.
Следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации семерых жителей Ульяновска с подозрением на отравление, двое из которых скончались, сообщает 16 августа пресс-служба СКР.
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Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).
По неофициальным данным, в результате отравления погибли 63-летние мужчина и женщина.
В соцсетях и других каналах распространяется информация о том, что в Сызрани Самарской области сотрудники надзорных органов ищут 600 литров подсолнечного масла, которое может быть отравлено крысиным ядом.
Первой от отравления при употреблении растительного масла кустарного производства погибла женщина ещё 3 августа. Она поступила в больницу с желудочно-кишечным кровотечением. Но женщина принимала препараты, расжижающие кровь и был поставлен диагноз «передозировка антикоагулянтами».
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Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова считает, что нельзя приобретать домашнее подсолнечное масло, так как оно не является консервантом. Поэтому попадание микроорганизмов или их токсинов способно вызывать отравление, в том числе грибковое поражение может развиться, если семена подсолнечника «перележали», пишет «Вечерняя Москва».
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области сообщает, что «незамедлительно подключилось и ведет расследование» по факту массового расследования. Как и в министерстве здравоохранения, в ведомстве считают, что отравление могло быть связано с употреблением «подсолнечного масла, изготовленного частным лицом в домашних условиях».
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Отравленное масло продавали в одном из учреждений здравоохранения региона, заявила замглавы ульяновского минздрава Инна Чигирева.
«Они работают в нашей системе. Они на работе просто по знакомству это масло продавали», — сказала она.
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В крови у отравившихся жителей Ульяновской области выявлен кумарин. По сути, это вещество является крысиным ядом. Сложность данного отравления в том, что прошло уже более двух недель, симптоматика не стихает. В Тольятти пациенты со сходной симптоматикой лечатся уже второй месяц.
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«Такой случай в Ульяновской области произошел впервые. В Российской Федерации зарегистрирован случай ещё в Тольятти. Сейчас там госпитализировано 70 пациентов с такими же симптомами. И тоже в анамнезе — употребление семян подсолнечника», — сказал заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. Чучканова Игнат Пономаренко.
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Четверых из 69 отравившихся граждан Узбекистана из Самарской области доставили спецбортом в Москву. Все они находятся в тяжёлом состоянии. В больницах Самарской области продолжают оставаться около 40 пострадавших, их состояние стабильно тяжелое.
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Первая пострадавшая женщина была доставлена в больницу Ульяновска 3 августа. Ей был поставлен диагноз передозировка антикоагулянтами (препараты для разжижения крови), которые принимала пациентка по назначению лечащего врача. Спасти ее не удалось. Другие пациенты поступили в медучреждения с 8 по 10 августа. Сегодня, 16 августа, умер еще один пациент — мужчина. Сейчас в ульяновских больницах находятся четверо взрослых и двое детей. Состояние каждого оценивается как удовлетворительное.
По телемедицинской системе ульяновских пациентов наблюдают и консультируют главные внештатные специалисты — токсиколог и гематолог Минздрава России. Сейчас все пациенты находятся под наблюдением ульяновских и федеральных специалистов. На прямой связи с ульяновскими медиками самарские доктора. Напомним, под Самарой ранее отравились около 70 граждан Узбекистана, один из них скончался. Симптоматика больных ульяновских и самарских — схожая.
Остатки масла, которым отравились семь человек в Ульяновской области и двое скончались, распространённые в регионе, были изъяты. Проводятся необходимые экспертизы.
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В магазинах Ульяновской области после случая массового отравления с двумя погибшими проверят подсолнечное масло. Такое поручение дал губернатор региона Сергей Морозов.
До настоящего времени уже прошли проверки в Теньгушевском районе, где и было произведено ядовитое масло.
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Врачи обнаружили в крови семи жителей Ульяновской области, которые отравились подсолнечным маслом, крысиный яд. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сказал заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко.
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