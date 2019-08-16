Калуга, 16 августа, 2019, 13:15 — ИА Регнум. 24 района Калужской области активно включились в уборку урожая. По состоянию на 14 августа зерновые и зернобобовые культуры в целом по области убраны на площади 27 тыс. гектаров (в 2018 — 35,6 тыс. га), что составляет 31% к плану. Намолочено 83,5 тыс. тонн зерна (в 2018 — 103,6 тыс. тонн). Урожайность составляет 30,9 ц/га (в 2018 — 29,1 ц/га). Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

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По данным ведомства, высокие темпы уборки зерновых культур отмечены в хозяйствах Ферзиковского района — 68% от посевной площади, Хвастовичского — 65%, Медынского — 62%, Бабынинского — 43%. Наибольшие показатели по намолоту зафиксированы в сельхозорганизациях Мещовского района — 12,7 тыс. тонн, Перемышльского — 8,1 тыс. тонн, Жуковского — 7,4 тыс. тонн, Козельского — 6,5 тыс. тонн. Высшую планку по урожайности держат хозяйства Барятинского района — 50,6 ц/га, Мещовского — 46,1 ц/га, Медынского — 42,9 ц/га, Ферзиковского — 38,4 ц/га, Перемышльского — 37,6 ц/га.

«Нужно использовать каждый погожий день и час, чтобы убрать выращенный урожай. Чтобы не сдерживать уборку, необходимо организовать бесперебойную работу всей технологической цепи. Надо держать планку не менее 4,5 тыс. га, чтобы убрать зерно до 25 августа «, — поставил задачу аграриям министр сельского хозяйства области Леонид Громов.

На поля Калужской области вышли 209 комбайнов, в том числе 19 единиц госпредприятия «Калужская МТС», которое ведёт уборку в семи муниципальных районах. Отрядами МТС уже намолочено 7,2 тыс. тонн зерна. Наряду с уборкой зерновых в регионе ведётся уборка картофеля, овощей и озимого рапса.