Бахчисарай, Крым, 16 августа, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Из-за возгорания в одном из помещений детского лагеря «Мандарин» в Бахчисарайском районе Крыма пришлось эвакуировать около 150 человек. Об этом ИА REGNUM 16 августа сообщили в главном управлении МЧС по РК. Загорелся матрас в комнате площадью 6 кв. м

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«Сработала сигнализация. Работники лагеря быстро сориентировались и вывели на улицу около 150 человек, а затем потушили пожар», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, произошло короткое замыкание во время подзарядки электронных приборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белогорском районе Крыма в районе села Ударное крупный пожар уничтожил почти 200 гектаров леса.

Об этом: Пожар в Крыму уничтожил почти 200 гектаров леса