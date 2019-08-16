Цхинвал, 16 августа, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Воспитанники кадетской школы министерства обороны Южной Осетии прибыли на отдых в Абхазию. Поездка осуществляется согласно плану воспитательной работы учреждения и финансируется министерством обороны Южной Осетии, сообщила 16 августа пресс-служба ведомства.

Кадеты школы министерства обороны Южной Осетии на отдыхе в Абхазии

В поездку от школы отправились отличники, победители олимпиад и дети-сироты. Программа отдыха рассчитана на десять дней. Кадеты посетят достопримечательности Абхазии, среди которых памятник Махаджирам, сухумский ботанический сад, новоафонская пещера, озеро Рица, дом-музей Сталина и другие.

Детей сопровождает заведующая учебной частью кадетской школы по воспитательной работе Нэя Цховребова и медицинский работник. Кадетская школа министерства обороны Южной Осетии ежегодно летом отправляет своих воспитанников на отдых в Россию или Абхазию.