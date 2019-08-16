Москва, 16 августа, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Из-за введённого правительством РФ бюджетного правила экономика России «сидит на голодном пайке», считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что профицит федерального бюджета РФ по итогам января — июля 2019 года составил 3,4% ВВП, или 2 027 839,4 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Профицит достигнут за счёт так называемого бюджетного правила, и неважно, сколько стоит нефть — 60 долларов за баррель или 100 долларов за баррель. Вся экономика живёт так, будто нефть всегда стоит 42 доллара за баррель, — сказал Жуковский. — Бюджетное правило — это инструмент стерилизации экономического роста. Инструмент фискальной кастрации экономики. Мы сидим на голодном пайке. При этом школы, больницы, пенсии, инфраструктура, поддержка многодетных и малообеспеченных, финансирование социальных программ, науки, ЖКХ, реального сектора — всё это всегда в РФ финансируется по остаточному принципу. Поэтому для простых жителей страны неважно, сколько стоит нефть — мы теперь всегда живём при дешёвой. В этом и есть разрушительный эффект бюджетного правила».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономического аналитика Института глобализации и социальных движений Даниила Григорьева, вместо того чтобы вкладывать деньги в экономику, стимулируя потребительский спрос и производство, власти РФ, напротив, забирают из экономики всё больше средств, мотивируя это необходимостью наращивать сбережения, а профицит бюджета, которым так гордится российское правительство, — это чисто технический показатель, достижение которого не приводит к улучшению экономики государства.