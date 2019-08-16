Москва, 16 августа, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало на своей странице в YouTube расширенное видео о первых испытаниях боевого беспилотного авиационного комплекса «Охотник».

Mil.ru Первые испытания боевого беспилотного авиационного комплекса «Охотник»

Ведомство напомнило, что дистанционно управляемый аппарат практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения, а оснащенность аппаратурой оптико-электронной и радиотехнической разведки делает его незаменимым для ведения разведки на большом удалении от аэродромов базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в открытой печати появились некоторые характеристики «Охотника». Его вес сопоставим с весом истребителя и достигает 25 тонн. Длина боевой машины — 14 метров, размах крыльев — 19 метров. БПЛА реализован по схеме «летающее крыло».

Он сможет нести вооружение весом 2,8 тонны. Оснащаться БПЛА будет по модульной схеме в зависимости от поставленной боевой задачи. Заявлена скорость «Охотника» в 1000 километров в час. Если данная машина будет поставлена на вооружение, то она окажется на первом месте в мире в этом классе летательных аппаратов.

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