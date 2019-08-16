Ярославль, 16 августа, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Статус особо ценного объекта культурного наследия для Ярославского государственного академического театра драмы им. Ф.Г. Волкова получил все необходимые согласования. Об этом рассказал заместитель министра культуры Павел Степанов 16 августа после завершения очного обсуждения концепций развития театра претендентами на должность его художественного руководителя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Театр Волкова

«Я только что получил информацию о том, что Министерство юстиции согласовало придание статуса особо ценного объекта культурного наследия и на следующей неделе документ будет внесен в правительство», — сказал заместитель министра культуры России Павел Степанов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея придания нового статуса театру возникла после попытки слияния его с Александринским театром в Санкт-Петербурге. С таким предложением выступил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. Статус особо ценного объекта предполагает невозможность реорганизации и отдельную строку финансирования в бюджете России.