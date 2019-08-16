Таруса, Калужская область, 16 августа, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Представитель телерадиокомпании «Санкт-Петербург» Елизавета Терешкина стала обладателем гран-при всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега» за работу «Крепость Выборгский замок» из цикла «Порубежье». Церемония закрытия фестиваля состоялась 15 августа в городе Тарусе Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Ирины Токаревой. Пресс-служба правительства Калужской области Вручение гран-при всероссийского фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега».

В 2019 году на телефестиваль «Берега» было представлено более 200 очерков, сюжетов, документальных фильмов и спецрепортажей, что почти в два раза больше, чем в прошлые годы. Свои работы на фестиваль представили свыше 50 отечественных телекомпаний и независимых творческих авторов из Якутии, Мурманска, Дальнего Востока, Забайкалья, Карелии, Северного Кавказа, городов центральной части России. Количество конкурсантов увеличилось до 180.

Жюри под председательством заместителя генерального директора телеканала ВГТРК «Россия» Рифата Сабитова определило 34 работы, прошедшие в финал конкурса по восьми номинациям. Приветствуя организаторов и участников фестиваля «Берега», первый заместитель калужского губернатора Дмитрий Денисов сказал:

«Я посмотрел прекрасные, достойные работы тележурналистов Тулы, Вологды, Саратова и других регионов. Это сюжеты о жизни регионов, которые вселяют уверенность и гордость за нашу страну, подсвечивают проблемы. После таких сюжетов хочется жить и творить. Мы гордимся тем, что фестиваль «Берега» проходит здесь, на Калужской земле, на берегах Оки, и будем способствовать его развитию».