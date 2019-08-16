Тольятти, Самарская область, 16 августа, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Новый дизайн колёсных дисков запатентовал АвтоВАЗ. Изображения дисков опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности.

32cars.ru Новые диски для Lada

В базе института можно увидеть изображения новых колесных дисков, патентообладателем которых указана российская автокомпания АвтоВАЗ. Вероятно, что новые диски предназначены для установки на автомобили марки Lada.

Так как крепятся новые колёсные диски на четыре болта, то подходят они на все современные модели компании Lada, кроме вседорожника Lada 4×4 и седана Lada Vesta Sport. У этих автомобилей для крепления колесных дисков используются пять болтов.

Напомним, АвтоВАЗ планирует поднять продажи модели Lada XRay выпуском спецсерии #CLUB. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом. А его главным отличием от основной серии будут новые элементы в оформлении кузова и салона машины.

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