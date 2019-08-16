Ярославль, 16 августа, 2019, 11:57 — ИА Регнум. В Ярославле в последние дни на центральной пешеходной улице города — улице Кирова — обосновались бомжи и попрошайки. Об этом пишут жители города в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виталий Вахрушев Бомжи в центре Ярославля

Фотограф Виталий Вахрушев снял, как бомжи распивают портвейн на лавочках, оборудованных бесплатным Wi-Fi. Ярославцы пишут, что люди в грязной одежде выпрашивают деньги у горожан и туристов, при этом ведут себя вызывающе. В частности, один из попрошаек погнался за группой немецких туристов, крича «хенде хох» и «Гитлер капут».

Виталий Вахрушев Бомжи в центре Ярославля

«Мне было стыдно на это смотреть. Пожилые туристы делали вид, что ничего не происходит, пытались ускорить шаг… Вокруг — ни одного сотрудника полиции, их просто нет в центре. И это — столица Золотого Кольца? Позор!», — рассказала жительница Ярославля.

Ярославцы пишут, что все это происходит при бездействии властей и обращаются в социальных сетях к мэрии города с требованием решить проблему.

«Спившиеся, опустившиеся люди, часто без документов ведут паразитический образ жизни, приворовывают, пьют спиртное на центральной улице, на глазах детей, под объективами иностранных гостей города. Они пристают, прося подаяние к этим туристам, иногда заходят в общественные туалеты и туалеты многочисленных кафе на улице. Мальчики и девочки, работающие официантами, как правило, противодействовать им не могут. Единственное место на улице, где раздают бесплатный интернет, лавочки вокруг деревьев, оккупированы ими. Они сидят на них, пьют спиртное, спят. Какой либо реакции от руководства Кировского РОВД — нет. От мэрии и мэра Ярославля — нет», — написал в социальной сети известный ярославский ювелир Николай Балмасов.

Отметим, что нашествию бомжей на улице Кирова предшествовал приход попрошаек на другие центральные улицы. В течение последних двух лет их становится все больше. Попрошайки «работают» на улицах Первомайской и Свободы, около Знаменской башни, перед светофорами на центральных улицах города.

Виталий Вахрушев Бомжи в центре Ярославля

До сих пор власти не замечали проблему. О нашествии бомжей и попрошаек на исторический центр города, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, официально не говорили ни чиновники, ни депутаты.