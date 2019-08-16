Оренбург, 16 августа, 2019, 12:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области погода благоприятствует раннему грибному сезону. После дождей в регионе море грибов. В соцсетях грибники уже хвастаются первыми образцами засолки.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Грузди из Илекского района

В пределах Оренбурга грибы собирают в зоне отдыха «Дубки». Родители, посещая своих детей в оздоровительных лагерях, совмещают полезное с приятным. Корреспондент ИА REGNUM стал свидетелем того, как люди шли с полными пакетами грибов.

На Центральном рынке идет бойкая торговля. Предлагают свинушки, маслята, подберезовики, шампиньоны. Цена варьируется от 150 и до 220 рублей, сообщает vestirama.ru.

Но может повезти с более низким ценником. Так, корреспондент ИА REGNUM в пригороде Оренбурга увидел на мини-рынке грузди по 50 рублей за килограмм. Грибы привезли из Илекского района.