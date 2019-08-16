План по возврату Донбасса: Зеленский — «президент мира» или обманщик
Москва, 16 августа, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Тема разрешения конфликта на Донбассе на ближайшие месяцы будет одной из определяющих лицо новой украинской политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя план администрации президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма и Донбасса.
Заявление о разработке какого-то плана не укладывается в логику Европы и России, поэтому потребует разъяснений, и такие запросы Берлин и Париж сделают через своих послов.
Как сообщало ИА REGNUM, замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка заявил, что администрация Владимира Зеленского придумала план по возвращению Крыма и Донбасса.
Читайте также: Команда Зеленского начала работу над планом «возвращения» Донбасса