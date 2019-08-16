Пермь, 16 августа, 2019, 12:30 — ИА Регнум. В Перми депутатов фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Пермского края вызвали на допрос в качестве свидетелей в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с деньгами из краевого бюджета, сообщают СМИ.

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Для установления всех обстоятельств в следком были вызваны 13 депутатов. Среди них Татьяна Миролюбова, Павел Черепанов, Владимир Жуков, Ирина Корюкина, Николай Демкин, Виктор Плюснин, Владимир Подкорытов, Виктор Родионов, Владимир Шатров, Сергей Яшкин. Вопросы в первую очередь связаны с деятельностью помощников депутатов, отмечает деловая газета Business Class.

Портал permnews.ru, ссылаясь на свой источник, сообщил, что сотрудники исполкома «Единой России» были трудоустроены помощниками у депутатов Законодательного собрания, но, получая зарплату в парламенте, работали в других местах.

Напомним, что 11 июля сотрудники Следственного комитета провели обыск и изъяли документацию в региональном отделении партии «Единая Россия». После этого силовики изъяли документы в краевом парламенте, при этом по полученной информации, действия правоохранителей не были связаны с деятельностью партии.

Напомним, в июле в офисах регионального отделения партии «Единая Россия» прошли обыски. По данным информресурсов, после этого документация была изъята и в региональном парламенте. Действия силовиков не были связаны с деятельностью партии.

Пресс-центр Законодательного собрания опубликовал релиз, согласно которому депутат может иметь до 10 помощников, работающих по срочному трудовому договору, и до 10 помощников, работающих на общественных началах. Общий ежемесячный фонд заработной платы на всех помощников составляет 175 тыс. рублей. Депутат самостоятельно определяет состав своих помощников и оценивает качество их работы. Соблюдение трудового законодательства обеспечивает аппарат Законодательного собрания Пермского края.

Помощники депутатов могут иметь постоянное трудоустройство в Законодательном Собрании или осуществлять функции помощника по совместительству. Поскольку все депутаты являются членами фракций, то у них могут быть помощники, которые имеют основное место работы в партии. В этом случае они имеют возможность исполнять поручения, связанные, как с деятельностью депутата, так и с деятельностью партии. Координацию в работе помощников может осуществлять региональное отделение партии (исполнительный комитет).

Помощники депутатов Законодательного Собрания осуществляют «обратную связь» с избирателями. Еще одно направление работы помощников — это выстраивание эффективного взаимодействия с партийными организациями, от которых депутат избран в Заксобрание.