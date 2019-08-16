Калуга, 16 августа, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Порядка 1000 реконструкторов из России, Белоруссии, Германии, Дании, Израиля и Турции, представляющие клубы исторической реконструкции и исторические объединения, воссоздающие эпоху раннего средневековья, намерены принять участие в XIII фестивале исторических клубов «Воиново поле» 17−18 августа 2019 года, который состоится в окрестностях калужской деревни Тайдашево.

Voinovopole.ru Фестиваль исторических клубов «Воиново поле»

«Воиново поле» — это полное погружение в историю и культуру Древней Руси. Более 7000 зрителей станут гостями большого средневекового города, в котором можно будет увидеть, как древние русичи жили, вели свой быт, занимались ремеслами и торговлей, воспитывали детей, защищали свою землю от врагов. Зрители погрузятся в историческую атмосферу, ощутят, как стираются грани между прошлым и настоящим. В этом гостям исторического действа помогут этнографические и фольклорные коллективы, мастер-классы от ремесленники и посещение торговых рядов.

Калужский международный фестиваль «Воиново поле» проводится Центром гражданских инициатив «Право на жизнь» при поддержке правительства Калужской области и парка птиц «Воробьи». Фестиваль популяризирует историческое наследие древней Руси, культуру и древние боевые традиции, преемственность поколений и семейные ценности, способствует развитию событийного туризма в регионе.