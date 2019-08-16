Псков, 16 августа, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Руководство Псковского академического театра драмы имени Пушкина «ведёт работу» над вхождением в состав Первого национального театра России и объединения с Александринским театром в Санкт-Петербурге. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев в интервью, опубликованном на сайте Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Drampush.ru Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

Дмитрий Месхиев, художественный руководитель Псковского драмтеатра им. А.С.Пушкина «У нас уже есть совместные творческие проекты с Александринкой. Если объединение произойдет, то они, определенно, будут приезжать к нам на гастроли. А мы — будем работать на их Новой сцене, и изредка — на Большой. Мы уже обсуждали многие аспектысовместной работы. Это дело ближайшего времени».

С идеей войти в состав Первого национального театра России Месхиев выступил в июне 2019 года, заявив, что для Псковского театра статус федерального откроет новые возможности для развития.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с декабря 2014 года Псковский академический театр драмы имени Пушкина входит в состав Театрально-концертной дирекции Псковской области. Она объединяет также Псковскую областную филармонию, Псковский областной театр кукол, Информационный туристский центр Псковской области, детскую театральную школу-мастерскую «Гвозди», галерею современного искусства «Цех», образовательный проект «Ветка», молодёжный киноклуб «Молоко и Сено».

Напомним, в марте 2019 года был выпущен приказ министра культуры РФ Владимира Мединского об объединении Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина (Александринский театр) в Санкт-Петербурге и Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова в Ярославле. Однако общественность Петербурга и Ярославля выступила категорически против подобных изменений, и премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил объединение до проведения широкого обсуждения.

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