Керчь, Крым, 16 августа, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Противооползневые работы у моря в Керчи будут стоить почти за 1,3 млрд рублей. Об этом 16 августа на своей странице в Facebook сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

Марина Каширская ИА REGNUM Приморская трасса. Керчь

«Противооползневые работы, стоимостью 1 млрд 299 млн рублей, планируется проводить на участке протяженностью 1 680 метров от улицы Дейкало до улицы Первых Космонавтов. Также предусмотрено строительство подпорной монолитной стены с частичным армированием и террасированием склона», — уточнил чиновник.

По его словам, работы должны быть выполнены в рамках госпрограммы развития строительной отрасли Крыма на 2018−2020 годы и региональной адресной

«Работы рассчитаны на 31 месяц, финансирование будет поэтапным и начнётся в 2020 году», — добавил Бороздин.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале лета на окраине Севастополя активизировался оползень, который выдавил в море несколько тысяч кубических метров грунта в непосредственной близости от военного аэродрома «Бельбек».

Об этом: Оползень может отодвинуть границы севастопольского аэродрома «Бельбек»