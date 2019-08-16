Москва, 16 августа, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Вложение в американские ценные бумаги выглядит наиболее оптимальным вариантом с точки зрения ликвидности, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 16 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что РФ продолжает снижать долю своих вложений в ценные бумаги США.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Для сокращения российских вложений в американские ценные бумаги могут быть локальные тактические причины — например, руководство ЦБ РФ решило продать часть американских ценных бумаг и купить китайские, — сказал Хазин. — Но это тактика без стратегии. По ликвидности ценные бумаги США одни из самых оптимальных. С точки зрения стратегической содержательности, на мой взгляд, лучше золото, но мы его и так много покупаем, чуть ли не больше всех в мире».

Кроме того, Хазин согласился с тем, что теоретически США могут в политических целях воспользоваться тем, что РФ много вложила в их ценные бумаги. Однако, как подчеркнул экономист, «это крайне маловероятно, потому что, как только они это сделают, у них немедленно начнутся бешеные проблемы с рынком».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, резкое сокращение российских вложений в госдолг США началось весной 2018 года: в апреле вложения уменьшились с $96 млрд до 48,7 млрд долларов, в мае — до 14,9 млрд долларов.