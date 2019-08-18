Москва, 19 августа, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 19 августа, на внеочередном заседании Совет Думы обсудит реакцию на вмешательство из-за рубежа в российские выборы, сообщает ИА REGNUM. Может быть принято решение о создании комиссии по расследованию случаев влияния ряда западных стран на российские выборы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума России

Финансы

Широкий резонанс вызвали несогласованные митинги в Москве. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил созвать внеочередное заседание Совета Думы, где в том числе принять решение о расследовании иностранного финансирования протестов. Он заверил, что «есть документальные подтверждения фактам финансирования организаторов протестов 3 августа».

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В Конгрессе

Лидер большинства в палате представителей Конгресса США демократ Стени Хойер сделал заявление по поводу митингов в Москве. Он назвал задержанных на несанкционированных акциях протеста «политзаключенными», «преследование» которых, по его утверждению, «должно тревожить мир».

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Реакция

Правоохранительные органы России уже начали расследование, комитет Госдумы по безопасности со своей стороны запросит всю необходимую информацию у Следственного комитета России, МВД, Генеральной прокуратуры и других ведомств, заверили в профильном комитете нижней палаты парламента.

В рабочую группу Госдумы, которая по решению Совета Думы может заняться изучением всех существующих материалов о возможных или уже осуществленных попытках вмешательства в избирательную кампанию в России, могут войти представители всех четырех фракций Госдумы.